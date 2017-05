Rekordweltmeister Russland hat die Eishockey-WM auf Platz drei beendet.

Die Sbornaja besiegte Finnland am Sonntag in Köln im kleinen Finale mit 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) und holte zum zweiten Mal in Folge WM-Bronze.

Insgesamt gewannen die Russen bei jeder der vergangenen vier Weltmeisterschaften Edelmetall. Finnland, im Vorjahr noch WM-Zweiter, schließt das Turnier auf Rang vier ab.

Überragender Mann auf dem Eis war Russlands Stürmer Nikita Gussew (7./28.) mit zwei Treffern. Durch die weiteren Tore von Wladimir Tkachyow (22.) und Verteidiger Bogdan Kisselewitsch (29.) zogen die Russen im zweiten Drittel auf 4:0 davon.

NHL-Profi Mikko Rantanen (40.) von Colorado Avalanche, Mikko Lehtonen (42.) und Veli-Matti Savinainen (46.) verkürzten für die Finnen vor 16.182 Zuschauern in der Lanxess Arena, ehe Russlands NHL-Star Nikita Kutscherow (49.) von Tampa Bay Lightning die Begegnung entschied.

Der 27-malige Titelträger revanchierte sich durch den Sieg für die 1:3-Niederlage im Halbfinale der letztjährigen WM.