Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft im Auftaktspiel der Heim-WM gegen die USA (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) auf Christian Ehrhoff.

Der Kapitän des DEB-Teams absolvierte am Freitag das komplette Abschlusstraining des DEB-Teams in Köln. (Alle Infos zur #HeimWM)

Der Kölner Verteidiger hatte am Vortag wegen Rückenproblemen ausgesetzt. Bundestrainer Felix Sturm will sich jedoch erst kurzfristig entscheiden: "Es ist auf jeden Fall besser heute. Jetzt muss man mit den Doktoren noch mal alles durchgehen, ob alles ok ist."

"Er ist nicht nur unser Kapitän, sondern einer unserer Leader. Das wäre auch für ihn persönlich sehr bitte, wenn er nicht spielen könnte", ergänzte Sturm.