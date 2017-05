Beim 3:2-Sieg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nach Penaltyschießen gegen die Slowakei hat SPORT1 die bislang zweitbeste Einschaltquote bei der Heim-WM verzeichnet.

Video Sturm lobt deutsche Moral

Im Schnitt sahen am Mittwochabend 800.000 Fans zu, das bedeutete einen Marktanteil von 2,9 Prozent. In der Spitze schalteten 1,4 Millionen Zuschauer ein. Nur beim 2:1-Auftaktsieg gegen die USA hatte SPORT1 mit durchschnittlich 950.000 Zusehern eine höhere Quote erzielt.