Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in die heiße Phase der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Köln und Paris (5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1).

Mit insgesamt acht Vorbereitungsspielen im Rahmen der Euro Hockey Challenge macht sich das Team von Bundestrainer Marco Sturm fit für die WM. Der Countdown startet mit zwei Duellen in Lillehammer (6. und 8. April) gegen die Norweger, die ebenfalls bei der WM dabei sind.

Bundestrainer Sturm hat die Aufgabe, in den kommenden Länderspielen eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die mit dem eigenen Publikum im Rücken für Furore sorgen kann. Der große Traum ist eine Wiederholung des Eishockey-Märchens von 2010, als das DEB-Team bei der bislang letzten Heim-WM sensationell den Einzug ins Halbfinale schaffte.

Das zweite Aufeinandertreffen zeigt SPORT1 am Samstag, 8. April, ab 18.10 Uhr im LIVESTREAM und zudem per Live-Einstieg ab 19.15 Uhr im Free-TV.

SPORT1 zeigt den Spielplan der WM-Vorbereitung, die Ergebnisse und die nächsten TV-Termine.

+++ TV-Termine +++

SPORT1 zeigt alle deutschen Partien LIVE im TV.

+++ Spielplan und Ergebnisse +++

Die Spiel der Euro Hockey Challenge dienen als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Deutschland und Frankreich. Dabei sind die zwölf besten europäischen Mannschaften teilnahmeberechtigt.

Jede Mannschaft spielt an vier Spieltagen insgesamt acht Spiele. Zwischen zwei Mannschaften werden in der Regel jeweils zwei Spiele innerhalb von zwei oder drei Tagen in einem Land gespielt. Alle Spiele werden in eine Tabelle aufgenommen, wobei es für einen Sieg drei Punkte gibt, für einen Overtime-Sieg zwei Punkte und bei einer Niederlage nach Verlängerung einen Punkt.

Die Gegner der deutschen Nationalmannschaft sind Norwegen, Weißrussland, Tschechien und Lettland.

1. Spieltag

12. Februar, 12.00 Uhr: Russland - Tschechien 4:2

12. Februar, 15.30 Uhr: Schweden - Finnland 2:3

06. April, 19.00 Uhr: Norwegen - Deutschland 5:1

06. April, 20.30 Uhr: Dänemark - Slowakei

07. April: Lettland - Weißrussland

08. April, 16 Uhr: Dänemark - Slowakei

08. April, 18.00 Uhr: Norwegen - Deutschland

08. April, 18.00 Uhr: Frankreich - Schweiz

08. April: Lettland - Weißrussland

09. April, 15.00 Uhr: Frankreich - Schweiz

2. Spieltag

12. April, 17.00 Uhr: Tschechien - Norwegen

13. April, 17.00 Uhr: Tschechien - Norwegen

13. April, 17.00 Uhr: Slowakei - Schweiz

13. April, 17.30 Uhr: Finnland - Dänemark

13. April, 17.30 Uhr: Russland - Frankreich

14. April, 16.30 Uhr: Schweden - Lettland

14. April, 17.15 Uhr: Weißrussland - Deutschland

15. April, 12.00 Uhr: Russland - Frankreich

15. April, 13.00 Uhr: Schweden - Lettland

15. April, 14.00 Uhr: Finnland - Dänemark

15. April, 15.30 Uhr: Weißrussland - Deutschland

15. April, 17.00 Uhr: Slowakei - Schweiz

3. Spieltag

19. April, 18.00 Uhr: Slowakei - Finnland

20. April, 19.30 Uhr: Dänemark - Norwegen

21. April, 18.00 Uhr: Slowakei - Finnland

21. April, 19.00 Uhr: Weißrussland - Schweden

21. April, 20.15 Uhr: Schweiz - Russland

21. April: Lettland - Frankreich

22. April, 14.00 Uhr: Dänemark - Norwegen

22. April, 16.00 Uhr: Deutschland - Tschechien

22. April, 17.00 Uhr: Weißrussland - Schweden22. April, 17.45 Uhr: Schweiz - Russland

22. April: Lettland - Frankreich

23. April, 16.45 Uhr: Deutschland - Tschechien

4. Spieltag

26. April, 19.45 Uhr: Schweiz - Dänemark

27. April, 18.30 Uhr: Schweden - Russland

27. April, 18.30 Uhr: Finnland - Tschechien

28. April, 20.15 Uhr: Schweiz - Dänemark

28. April: Norwegen - Slowakei

29. April, 13.00 Uhr: Russland - Finnland

29. April, 17.00 Uhr: Tschechien - Schweden

29. April: Norwegen - Slowakei

30. April, 14.30 Uhr: Schweden - Finnland

30. April, 15.00 Uhr: Frankreich - Weißrussland

30. April, 17.30 Uhr: Tschechien - Russland

30. April, 20.15 Uhr: Deutschland - Lettland

01. Mai, 18.00 Uhr: Frankreich - Weißrussland

01. Mai, 18.00 Uhr: Deutschland - Lettland