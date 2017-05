Meister EHC Red Bull München hat den dänischen Nationalspieler Markus Lauridsen für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet.

Der 26 Jahre alte Verteidiger kommt vom viermaligen schwedischen Meister Leksands IF. Bei der laufenden WM in Deutschland und Frankreich (LIVE im TV auf SPORT1) war Lauridsen für Dänemark in allen sieben Vorrundenpartien im Einsatz.

"Für mich geht es jetzt darum, diesem schon sehr erfolgreichen Team zu helfen, noch erfolgreicher zu werden. Dafür werde ich hart arbeiten, denn auch ich will mit München Titel gewinnen", sagte Lauridsen, der auch über Nordamerika-Erfahrung verfügt. In der zweitlassigen American Hockey League (AHL) spielte er 137 Mal für die Lake Erie Monsters.