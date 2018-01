Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet in der Vorbereitung auf die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) zwei Heim-Testspiele gegen die Slowakei.

Im Rahmen der Euro Hockey Challenge finden die Partien am 14. April (17.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Weißwasser sowie einen Tag später (17.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Dresden statt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mit.

Die WM-Vorbereitung beginnt für die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm Anfang April in Russland. Nach den Slowakei-Spielen stehen noch zwei Duelle mit Frankreich in Wolfsburg (19. April) und Berlin (21. April) auf dem Programm. Die Generalprobe für die Titelkämpfe findet Ende April im WM-Gastgeberland Dänemark statt.