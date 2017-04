Wachtumsmarkt E-Sport: Bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou wird er nun erstmals offizielle Sportart.

Man berücksichtige damit die "rasante Entwicklung und Popularität dieser neuen Form der Sportbeteiligung", teilte das OCA mit. Schon 2018 bei den Asienspielen in Jakarta/Indonesien wird E-Sport Demonstrationssportart.

Die Initiative des OCA geht auf eine Partnerschaft mit Alisports zurück, einer Tochterfirma des chinesischen Kommunikationsriesen Alibaba, der auch Großsponsor des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist.

350 Millionen E-Sport-Spieler in Asien

E-Sport, bei dem sich einzelne Spieler oder ganze Teams an den Spielkonsolen messen, ist ein großer Wachstumsmarkt, im Jahr 2016 wurde weltweit mehr als eine halbe Milliarde Euro umgesetzt.

Die Zahl der E-Sport-Spieler in Asien wird auf 350 Millionen geschätzt. In Deutschland wächst der Markt ebenfalls rasant, auch die Bundesligisten Schalke 04 und VfL Wolfsburg stellen eigene E-Sport-Teams. Große Turniere mit Spielen wie League of Legends oder FIFA 17 füllen mittlerweile Arenen, während online Hunderttausende die Spiele verfolgen.