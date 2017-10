Von Luka Ziegler

Video on Demand und eSports - Hulu ist die erste Streamingplattform, welche sich an den Einstieg in den eSports wagt und das mit direkt vier Formaten der ESL.

Hulu geht hier allerdings weg vom Schema, einfach Inhalte der ESL Turniere erneut zu senden. Es soll deutlich auf den eSports-Bereich und seine Kultur eingegangen werden. Ein Talk-Format mit dem Titel "Player V. Player" soll erscheinen bei welchem bekannte eSports-Persönlichkeiten miteinander debattieren.

Dokureihe und Highlights des eSports-Universums

Des weiteren wird die Dokureihe "Bootcamp" auf Hulu zu finden sein. Dort wurde das Counter-Strike Team von Immortals in der Vorbereitung auf die Intel Extreme Masters Oakland begleitet.

Mit "Defining Moments" soll ein Highlight-Format enstehen und mit "ESL Replay" sollen die wichtigsten Momente der ESL Turniere zusammengefasst werden.

Wachstumsmarkt eSports

"eSports is einer der Bereiche aus Medien und Entertainment der am schnellsten wächst. Durch diese einzigartige Partnerschaft mit der ESL können wir die bekannte Welt des eSports zu Hulu bringen", heißt es von Lisa Holme, Vice President of Content Acquisition, Hulu.

Martkführer der Video-Giganten wird bis auf weiteres wahrscheinlich Amazon bleiben. Mit ihrer Streaming-Plattform Twitch arbeitet das Unternehmen gerade an weiteren Prime Inhalten.

