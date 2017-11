Rocket League im Überblick

Das Spiel wurde 2015 als Nachfolger von Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars von Hersteller Psyonix veröffentlicht.

Schon allein im ersten Monat nach Veröffentlichung wurde das Spiel mehr als 4 Millionen Mal heruntergeladen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit, vor allem auch in der kompetitiven Szene. Die Begeisterung für eSports steigt ständig und Rocket League bietet eingefleischten Sport-Fans einen übersichtlichen Einstieg.

Das Spielfeld kommt einem bekannt vor: Gespielt wird auf einer Art Fußballfeld und das Ziel ist es, den Ball in das gegnerische Tor zu befördern - mit dem kleinen Unterschied, dass dies mit einem kleinen, modifizierbarem Auto passiert.

Das größte Rocket League Esports-Event Deutschlands

Top-Mannschaften, die deutsche Universitäten und Hochschulen vertreten, sind eingeladen, um in dem Spiel "Rocket League" gegeneinander anzutreten. Es geht um Tausende Euro und um die Chance, sich auf großer Bühne vor Publikum zu beweisen. 16 Gamer wollen der Welt zeigen, dass sie das Zeug zum Profi-Spieler haben. Nicht für alle wird sich dieser Traum erfüllen. Wir erwarten einen Abend voller Emotionen mit Stars aus der Szene und einer gigantischen Show.

Im Rahmen eines Online-Turniers konnte sich bereits einige Teams für das Event qualifizieren. SPORT1 erfüllt nun einem weiteren Team den Traum, sich im eSports-Rampenlicht zu beweisen und vergibt eine Wildcard an ein eSports-Studenten-Team. Das von SPORT1 ausgewählte Team ist sofort für das größte Rocket League-Event Deutschlands am 18.11.2017 in Berlin qualifiziert. Voraussetzung ist, dass mindestens einer der beiden Spieler an einer deutschen Hochschule Student ist. Bewerben können sich alle 2er-Teams aus Deutschland unter diesem Link. http://veritas-entertainment.gg/sport1-wildcard/

Das bietet das große eSports-Festival am 18.11.2017 in Berlin:

★ Live eSports-Turnier mit acht Teams, die sich als neue eSports-Profis beweisen wollen. Sie vertreten Universitäten und Hochschulen aus u.a. Berlin, Trier, München, Oldenburg und Wuppertal.

★ Mega-Gewinnchance für Besucher: Drift-Wochenende in schwedischer Winterlandschaft

★ Show-Matches mit Influencern FisHC0p und Wolverous

★ Meet & Greet mit RLCS-Profis Paschy90 & Freakii von Mock-it eSports oder Mori09 von Summoner's Inn

★ Entertainment Area

★ Food Court

★ Live Graffiti-Performance

★ Light Show & DJ-Set

★ Aftershow-Party

Mehr Infos: www.veritas-college-cup.com