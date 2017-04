In der texanischen Stadt Austin kommt es am kommenden Wochenende zum Aufeinandertreffen der Kontinente Europa und Amerika. Bei der DreamHack Austin 2017 kämpfen acht Teams, jeweils vier aus EU und NA, um den Titel und ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar.

NA will sich beweisen

Team Liquid und Cloud9 gehen als Lokalmatadoren ins Rennen und haben den Titel im eigenen Land vor den Augen. Das letzte Top-Turnier mit europäischer Beteiligung, das von einem Team aus Nordamerika gewonnen werden konnte, waren die Finals der vergangenen ESL Pro League. Cloud9 triumphierte.

Team Liquid hingegen stand beim letzten Major im Jahr 2016 in Köln im großen Finale. Seitdem lief es nicht so wirklich bei den Amerikanern. Ein gutes Abschneiden in Austin wäre sicher eine Befreiung.

Die Favoriten aus EU

G2 Esports wird als neues französisches Super-Team gefeiert und zeigte sich in den vergangenen Wochen auch online sehr stark. So stehen shox und Co. auf dem dritten Platz der EPL-Tabelle. In Austin werden die Franzosen als Favorit gehandelt.

Es gibt allerdings ein weiteres Team, das nicht zu unterschätzen ist - Gambit Esports. Zeus und Co. konnten sich bereits zweimal in Folge den Legend-Status bei einem Major erspielen. Darüber hinaus gewannen sie die DreamHack Winter 2016 und spielten sich außerdem ins Finale der cs_summit #1. Offline wissen die Kasachen zu performen.

Teilnehmerfeld DreamHack Austin 2017: