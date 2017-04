Von Matthias Holländer

Die reguläre Saison der fünften Ausgabe der ESL Pro League neigt sich dem Ende zu und für die meisten Teams ist noch alles drin. In die Playoffs können es auch noch das eine oder andere Team aus dem Mittelfeld schaffen, während andere Teams schon in akuter Abstiegsgefahr sind.

Virtus.pro im Abstiegskampf

Der Start der Saison lief besser als in der vierten Saison für Virtus.pro. Allerdings sind die Polen mittlerweile wieder auf einem der unteren Plätze zu finden. Mit Matches gegen G2 Esports und FaZe Clan müssen sie hart gegen den Abstieg kämpfen.

G2 Esports und FaZe müssen die Polen ihrerseits schlagen, um sich ihrer Playoff-Qualifikation sicher zu sein. Spannende Maps sind in den Matches mit den Polen also vorprogrammiert.

Die direkte Konkurrenz von Virtus.pro im Abstiegskampf sind Team EnVyUs und ihre polnischen Landsmänner von Team Kinguin. Mit Heroic und den Ninjas in Pyjamas haben Team EnVyUs realistische Aufgaben vor sich. Team Kinguin hingegen spielt diese Woche nicht mehr und muss auf ein Versagen der direkten Konkurrenten hoffen.

mousesports will auf die Finals

mousesports ist allerdings nicht das einzige Team, dass die Finals der ESL Pro League Season 5 im Visier hat. North, Astralis und Natus Vincere sitzen weiter vor den Mäusen in der Tabelle. Auf dem Fuße folgen G2 Esports und FaZe Clan sowie Fnatic.

Im direkten Vergleich mit dem CIS-Superteam Natus Vincere hat mousesports eine gute Chance, direkt zur Spitze aufzuschließen. Im ersten Match der Woche gegen HellRaisers heißt es für denis & Co aber erstmal nicht patzen.

Astralis muss die Tabellenführung gegen Fnatic und G2 verteidigen, was mousesports allerdings in die Karten spielt, da Astralis ohnehin vor den Mäusen ist und sowohl G2 als auch Fnatic Verfolger sind.

Abstieg oder doch Playoffs?

Heroic, LDLC.com, Ninjas in Pyjamas und die HellRaisers sind Teams im unteren Mittelfeld, die es alle noch in die Playoffs schaffen können. Diese Teams können mit etwas Pech aber auch bis in die Relegation abrutschen.

Die HellRaisers müssen gegen mousesports ran und LDLC.com hat North als Gegner. Beide Teams haben es also nicht einfach, da sie gegen Gegner spielen, die auf dem Papier stärker sind.

Anders sieht es für Heroic aus. Mit Team EnVyUs haben sie einen machbaren Gegner aus dem Tabellenkeller, gegen den sie einen Schritt in Richtung Playoffs machen können.

Für die Ninjas in Pyjamas geht es im ersten Match gegen Tabellenführer North und im zweiten gegen Abstiegskandidat Team EnVyUs. Diese Spielwoche ist für sie wegweisend.

Matchups dieser Spielwoche:

Spieltermin Matchup 25.04.2017, 19:00 Uhr G2 Esports vs. Astralis 25.04.2017, 19:00 Uhr mousesports vs. HellRaisers 25.04.2017, 21:20 Uhr Virtus.pro vs. FaZe Clan 25.04.2017, 21:20 Uhr LDLC.com vs. North 26.04.2017, 19:00 Uhr Heroic Esport vs. Team EnVyUs 26.04.2017, 19:00 Uhr Virtus.pro vs. G2 Esports 26.04.2017, 21:20 Uhr Astralis vs. Fnatic 26.04.2017, 21:20 Uhr North vs. Ninjas in Pyjamas 27.04.2017, 19:00 Uhr Natus Vincere vs. mousesports 27.04.2017, 21:20 Uhr Team EnVyUs vs. Ninjas in Pyjamas

Tabelle