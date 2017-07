Von Yannic Hauske

Vergessen, den Kopf frei kriegen, alles hinter sich lassen – nach einer herben Niederlage ist das für jeden Athleten schwer. Nun wird auch mousesports damit zu kämpfen haben.

Und jährlich grüßt das Murmeltier

Eigentlich fing alles rosig an: In der Gruppenphase der ESL One Cologne gewann mousesports seine ersten zwei Spiele – das erste immerhin gegen die strauchelnden Legenden von Fnatic, das zweite sogar gegen den Mitfavoriten FaZe.

Das Team stand damit 2:0 und musste nur eins der drei nächsten Spiele gewinnen, um in die LANXESS Arena einzuziehen und vor heimischem Publikum spielen zu können.

Damit klappte es am Ende nicht. Die Spiele gegen NiP und Na'Vi waren verdiente Niederlagen und schlussendlich schieden denis und Co. gegen Cloud9 in herzzerreißender Manier in der Overtime aus. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass mouz es nicht in die Playoffs der ESL One Cologne geschafft hat.

Jetzt erst recht

Was bedeutet das nun fürs Major? Vor allem darf die Mannschaft mental nicht aufgeben. Es ist fraglos schwer, nach Niederschlag um Niederschlag wieder und wieder aufzustehen, aber wenn man oft genug am Boden gelegen hat, verliert es irgendwann seine Bedeutung.

mousesports hat mal wieder nichts zu verlieren und sollte mit eben jener Mentalität ins Major gehen, um dort befreit aufzuspielen. Eine gleichgültige Haltung bezüglich der negativen Erlebnisse ist gefragt.

Das Team muss sich auf das Positive konzentrieren

Insgesamt sieht es auch nicht schlecht aus: ropz wird von Event zu Event besser und ihm steht eindeutig eine große Zukunft bevor. ChrisJs Ansagen sind zwar nicht durchgehend ohne Makel, aber bisher hat er die Erwartungen übertroffen.

Und nicht zu vergessen ist die Wahnsinnsleistung, die oskar bei der ESL One Cologne gezeigt hat. Zu was der Tscheche fähig ist, wenn er die Motivation aufbringen kann, bringt einen wieder und wieder zum Staunen.

Die einzige Chance, die mouz hat, ist, die Niederlage in etwas Positives umzuwandeln. Sie muss als Anlass für mehr Hunger, mehr Abgeklärtheit und mehr Frechheit auf dem Server genommen werden. Nur so können die Mäuse mit Erfolg aus dem Major gehen.