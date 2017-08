Von Matthias Holländer

Soeben verkündeten FaZe Clan und Natus Vincere via Social Media und Homepage, dass AWP-Superstar Ladislav "GuardiaN" Kovács von Natus Vincere zu FaZe Clan wechselt.

Veränderungen bei Natus Vincere abzusehen

Vor einigen Tagen verkündete Natus Vincere, dass sowohl GuardiaN als auch Ansager Denis "seized" Kostin auf der Transferliste stünden. Nur wenige Tage später ist der Wechsel von GuardiaN zu FaZe perfekt.

Was mit dem jungen ukrainischen Ansager seized passieren wird, ist noch unklar. Allerdings bahnen sich auch in der CIS-Szene einige Wechsel an, in denen seized eine neue Heimat finden könnte.

Der Finne muss gehen

Um Platz für GuardiaN bei FaZe zu machen, muss der Finne Aleksi "allu" Jalli das aktive Lineup des FaZe Clan verlassen.

Der AWP-Spieler hatte seine Höhen und Tiefen mit dem internationalen Mix und musste wegen den hohen Ansprüchen sowie der Konkurenz vom Transfermarkt am Ende gehen.