Fußball ist nicht kompliziert: Das Spiel gewinnt der, der vorne ein Tor mehr schießt als er hinten kassiert. Wer sich also weniger Tore einfängt, gewinnt mehr Spiele. Und was im Fußball allgemein gilt, gilt auch für FIFA 18.

Hier kommt ein Trick, mit dem der Torwart in der neuesten Version des Spieleklassikers seltener hinter sich greifen muss.

Erklärt wird er auf dem YouTube-Kanal des FIFA-Experten "Krasi".

Läuft ein gegnerischer Angreifer von der Seite auf den eigenen Torwart zu, sollte man den rechten Stick des Controllers für eine Sekunde klicken. Dann wird der Keeper ein paar Schritte in Richtung des langen Pfostens machen. Diesen Trick kann man also jedes Mal anwenden, wenn man denkt, dass der Gegner die lange Ecke des eigenen Tors anvisiert.

Aber aufgepasst: Dieser einfache Trick erlaubt es leider nur, den Torwart in Richtung des langen Pfostens zu bewegen. Er verhindert also lediglich in bestimmten Situationen ein Gegentor – aber zum Beispiel nicht, wenn der Angreifer geradeaus auf das Tor zu läuft.

Er funktioniert nur, wenn der Angreifer aus einem kleinen Winkel auf das Tor zuläuft und der eigene Torwart näher zum kurzen Pfosten steht.

Doch jedes verhinderte Gegentor bringt einen dem Sieg näher – und ums Gewinnen geht es schließlich im Fußball. Und bei FIFA 18.