Neue Trikots sorgen bei den Fußball-Fans auf der ganzen Welt stetig für Begeisterung und sind für die Vereine eine gute Einnahmequelle. Das neue Trikot der Bayern wird es jedoch nur auf dem virtuellen Rasen geben.

Neben dem Heim- sowie Auswärts-Trikot und dem Champions-League-Trikot gibt es bei FIFA 18 jetzt noch ein viertes Bayern-Trikot. Dieses ist ausschließlich im Ultimate-Team-Modus verfügbar. EA und adidas kooperierten für das neue Bayern-Trikot. Als Inspiration dienten die roten Luftkissen der Allianz-Arena.

Dieses Design begeistert die Fans © EA

FC Bayern wiegelt ab

Auf Facebook ist ein wahrer Hype um das neue Trikot der Bayern ausgebrochen. User fordern den Verkauf des Trikots:

"Das könnte man doch mal in die Realität umsetzen", meint zum Beispiel Robin Felmeden.

"Ja ist echt mega...", findet Daniel Schleicher. "Wie wäre es, das Trikot auch in echt für die nächste Saison zu produzieren statt wieder eins dieser Standard-Trikots von einem Designer designen zu lassen?"

"Warum bekommt man es hin, so ein cooles Trikot zu designen, es aber nur in digitaler Form anzubieten, während die Trikots in der wirklichen Welt, leider nicht immer ganz so gelungen aussehen?", fragt Marco Echter.

Der User Dasja N. Ding fordert: "Direkt als Auswärts-Trikot für nächste Saison in Auftrag geben!"

Auf Nachfrage, ob es das Trikot bald auch real gieben wird, heißt es vom FC Bayern aber leider: "Das Trikot wird es nicht zu kaufen geben. Es ist nur digital bei FIFA Ultimate Team erhältlich." Vielleicht nehmen die Verantwortlichen jedoch die positiven Reaktionen mit und lassen diese in die Trikot-Planung für die kommende Saison mit einfließen.

Auch Real, Juve und ManUnited mit starken Shirts

Auch die virtuellen Fußballer von Real Madrid, Juventus Turin und Manchester United dürfen sich im Ultimate-Team-Modus mit neuen Trikots schmücken.

Real Madrid zeigt sich danach völlig anders als sonst das "weißes Ballett".

Das neue virtuelle Trikot von Real Madrid © EA

Bei Manchester United diente das Old Trafford mit seinen roten Sitzschalen als Inspiration.

Das vierte Trikot von Manchester United kann sich ebenfalls sehen lassen. © EA

Das Trikot von Juventus Turin ist vom neuen Logo des Vereins geprägt.