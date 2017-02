Nachdem Anfang der Woche die Standorte für das Mid-Season Invitational und die Worlds 2017 bekannt gegeben wurden, steht nun fest, wo die Finals der europäischen Königsklasse stattfinden werden.

In der deutschen Hansestadt Hamburg, genauer der Barclaycard Arena, werden die diesjährigen Spring Split Finals ausgetragen.

Vom 22. bis 23. April können sich League of Legend-Fans in Hamburg die besten Teams der europäischen Liga anschauen. Das Gewinner-Team der Finals sichert sich nicht nur wichtige Punkte für das Worlds-Qualifikations-System, sondern bekommt eine Einladung zum MSI in Brasilien, knapp zwei Wochen später.

Interessanterweise ist es in kurzer Zeit nun das zweite Turnier, das in dieser Multifunktionshalle angekündigt wird: Auch die ESL One in Dota 2 wird im Herbst diesen Jahres in die Hansestadt kommen.