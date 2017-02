Drei Wochen hat es bis zum ersten Roster-Wechsel in der EU LCS gedauert. Mit Fnatic ist es der fünfmalige LCS-Champion, der die erste Änderung vornimmt. Getroffen hat es den deutschen Jungler Amazing, der zuletzt hart in der Kritik stand. Fnatic Academy-Spieler Broxah wird ihn in Woche vier und fünf ersetzen.

Besonders für seine Leistung beim 0:2 gegen Misfits musste sich der Veteran im Internet negatives Feedback anhören. Amazing hatte in beiden Games "Elise" mit überwiegend offensiven Items gespielt und dabei nicht gut ausgesehen.

Im Anschluss entschied er sich beim 2:1 gegen ROCCAT dreimal für Ivern und zeigte sich mit dem beliebten Jungler klar verbessert. Scheinbar reichte dies aber nicht aus, um seinen Stammplatz zu behalten.

Broxah wird in den nächsten beiden LCS-Wochen den Platz von Amazing einnehmen, während dieser eine Auszeit bekommt. Der frühere mousesports-Jungler Dan übernimmt währenddessen die Position von Broxah im Academy-Team. Broxah hatte bei seinen bisherigen Auftritten stets überzeugt und erst zum Auftakt der Challenger Series am Sonntag mit 2:0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen.