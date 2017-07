H2k-Gaming, Splyce und Unicorns of Love teilen sich den ersten Platz in der LCS-Gruppe B. Dabei sitzt jedes der Teams auf sechs Siegen und drei Niederlagen.

Exileh und PowerOfEvil mit solidem Standing

Unicorns of Love wirkte zwar anfangs wie der Gruppenfavorit, verlor in der siebten Spielwoche allerdings überraschend gegen ROCCAT und gegen ein gewohnt starkes Fnatic.

Damit können sich die Jungs in Blau über den ersten Sieg in vier Wochen freuen, während Fnatic weiterhin den Thron in Gruppe A warm hält.

Während UoL rund um Exileh die Playoffs erreichen sollte, macht sich auch sein Landsmann PowerOfEvil keine allzu großen Sorgen. Mit Misfits steht der deutsche Mid-Laner auf Platz drei der Gruppe A und holte in Woche Sieben den Pflichtsieg gegen Mysterious Monkeys.

Nur ein ROCCAT könnte Misfits noch gefährlich werden, sollten die überraschend starken Auftritte der Außenseiter noch häufiger passieren.

Die Ergebnisse der siebten EU LCS-Woche:

ROCCAT 2:1 Unicorns of Love H2k-Gaming 1:2 G2 Esports Misfits 2:0 Mysterious Monkeys Ninjas in Pyjamas 0:2 Splyce G2 Esports 2:1 Vitality Fnatic 2:1 Unicorns of Love Misfits 1:2 Splyce

Video Hylissang sieht UoL an der Spitze der LCS

Mysterious Monkeys sucht Momentum

Am unteren Ende der Gruppe B wird es für Mysterious Monkeys rund um den deutschen Jungler Maurice "Amazing" Stückenschneider allmählich eng: Mit einer Bilanz von zwei Siegen und sieben Niederlagen droht die deutsche Organisation, demnächst den Anschluss zu verlieren.

Derweil kann man Ninjas in Pyjamas wohl gänzlich abschreiben. Das Team, welches in anderen Disziplinen als Rivale von Fnatic gehandelt wird, konnte in Gruppe A bislang noch nicht einen Sieg holen.