Von Maximilian Eichgrün

Für Rift Rivals-Champion und NA LCS-Titelverteidiger Team SoloMid war die siebte LCS-Woche eine äußerst schwierige: Gegen ein starkes Team Dignitas waren Bjergsen und sein Team klar unterlegen und gegen Außenseiter Echo Fox reichte es nur mit Mühe und Not zum Sieg.



Beim 0:2 gegen Dignitas überraschte TSMs Mid-Laner mit einem Xerath-Pick, der sogar gut funktionierte, am Ende die Niederlage aber nicht verhindern konnte. Beim 2:1 über Echo Fox holte Bjergsen dann seinen 1000. Kill in der NA LCS und hatte so immerhin einen persönlichen Grund zum Feiern.

Immortals wieder Spitzenreiter

Einen solchen Grund haben auch die Immortals: Das Team um Star-Top-Laner Flame hat sich wieder an die Spitze der NA LCS gekämpft. Die Unsterblichen siegten erst gegen FlyQuest und in der Nacht zum Montag auch im Spitzenspiel gegen Counter Logic Gaming mit 2:1.

Mit der Niederlage verpasst CLG seinerseits den Sprung an die Spitze und muss sich daher den zweiten Rang mit dem Erzrivalen TSM teilen.

Team Liquid verlässt den Keller

Für das in letzter Zeit wenig erfolgreiche Team Liquid war die NA LCS-Woche 7 ein Segen: Reignover und Co. besiegten zunächst Team EnVyUs mit 2:1, gegen Phoenix1 und damit den Drittplatzierten des Spring Splits schaffte TL sogar einen 2:0-Sieg. Zwei glasklare Spiele sorgten letztlich dafür, dass Team Liquid dem Gegner die rote Laterne überreichen konnte.

Phoenix1 ist damit wieder ganz unten und hat es besonders schwer: Mid-Lane-Veteran Ryu hat die Verantwortlichen des Teams um eine Pause gebeten und befindet sich nicht in der Verfassung, für P1 zu spielen. Ersatzmann Pirean spielte zwar nicht schlecht, konnte die entstandene Lücke aber bislang nicht füllen. Die Playoffs sind für Phoenix1 nach den Niederlagen gegen C9 und Liquid nicht mehr erreichbar.