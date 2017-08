Am Sonntag wurde ein Spiel der Challenger Series Playoffs ausgespielt. Der Sieger erreicht das Promotion Tournament und spielt um den Einzug in die LCS.

Für S04 ging es in den Playoffs gegen Team RB. Nach einem ersten klaren Sieg konnte das Team im zweiten Spiel nicht an die guten Leistungen anknüpfen und RB glich aus.

In Spiel Drei konnte S04 wieder davon ziehen, weshalb ein Sieg im vierten Spiel für das Erreichen des Promotion Turniers gereicht hätte.

Im vierten Spiel konnte S04 das Spiel entscheiden. Nach einem letzten gewonnenen Teamfight zerstörte Schalke den Nexus RB´s und konnte somit den Sieg perfekt machen.

Am 17. oder 18. August hat Schalke nun die Chance den Aufstieg perfekt zu machen. Im Promotion Tournament muss S04 entweder gegen die Mysterious Monkey oder Ninjas in Pyjamas antreten. Der Sieger kommt in die LCS, der Verlierer muss in die Challenger Series.