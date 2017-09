Am Donnerstag mussten mit Fnatic und Cloud9 zwei große Namen der LCS in den Playoffs der Play-In-Phase für die Season 7 World Championship antreten. Die beiden Teams meisterten ihre Aufgaben gegen Hong Kong Attitude bzw. Lyon Gaming mit Bravour.

HKA verschenkt Vorsprung

Dabei startete Hong Kong Attitude besser ins Duell mit dem fünfmaligen Champion der EU LCS. Die Asiaten hatten die bessere Late-Game-Komposition und führten bis zum Mid-Game.

Nach einem Fehler von Jungler GodKwai, der zu dessen Tod führte, sicherte sich Fnatic Baron Nashor. Mit dem Buff des neutralen Monsters hatten die Europäer keine Probleme, das Spiel rasch zu beenden.

In den beiden anschließenden Games dominierte Fnatic seinen Konkurrenten nach Belieben. HKA hatte Rekkles und Co. kaum etwas entgegenzusetzen und verlor Spiel zwei sowie drei klar.

Mit dem Sieg setzte Fnatic nach der etwas holprigen Gruppenphase der Play-In-Phase ein Ausrufezeichen.

Cloud9 zerstört Lyon Gamings Träume

Die Lateinamerikaner von Lyon Gaming gingen mit großen Erwartungen in die Play-In-Phase. Nach einer harten Gruppe mit Team WE und Gambit Esports, in der das Team Zweiter wurde und bemerkenswerte Leistungen zeigte, musste es im entscheidenden Best-of-Five gegen Cloud9 ran.

Die Nordamerikaner zerstörten in diesem Match aber die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Gruppenphase des Haupt-Events.

Während das erste und dritte Game einseitige Angelegenheiten waren, präsentierte sich der Außenseiter in Game zwei sehr stark.

Angeführt vom gut aufgelegten Carry-Duo WhiteLotus und Seiya führte Lyon Gaming lange, schaffte es aber nie, den Nexus von Cloud9 zu zerstören. Nach diversen Fights am Baron-Pit gewannen die Nordamerikaner erst nach 61 Minuten die entscheidende Auseinandersetzung.

Damit stehen 14 der 16 Teilnehmer der Gruppenphase fest. Am Freitagmorgen ab 5:00 Uhr überträgt Summoner's Inn die letzten beiden Play-In-Matches zwischen 1907 Fenerbahçe Esports und Team oNe sowie Team WE und Young Generation im Livestream auf Deutsch. Die Sieger komplettieren das Teilnehmerfeld und werden anschließend in die vier bereits bestehenden Gruppen gelost.