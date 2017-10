Von Luka Ziegler

Mit Hans Christian Dürr und Mitch Voorspoels verstärkt sich der FC Schalke 04 bereits jetzt für das kommende Jahr im eSports-Bereich. Hans Christian Dürr übernimmt die Position von Tim Reichert als Head of eSports. Reichert wird in Zukunft als Chief Gaming Officer eine übergeordnete Rolle einnehmen und sich um die strategische Ausrichtung der Abteilung kümmern.

Comeback auf die eSports-Bühne

Mitch "Krepo" Voorspoels wird der neue Coach des League of Legends Teams des FC Schalke 04. Krepo kann auf eine beachtliche Karriere als Caster im eSports-Bereich zurückblicken. Nach einer Auszeit wird er beim FC Schalke 04 sein Comeback auf die große eSports-Bühne Europas bestreiten und das Team bestmöglichst auf die kommende Saison in der LCS vorbereiten.

Mit Hans Christian Dürr holt sich Schalke 04 einen absoluten Kenner der professionellen League-of-Legends-Szene. Er arbeitete bereits für die eSports-Top-Teams Natus Vincere und war zuletzt Manager von Splyce.

Dürr blickt positiv auf die Zukunft auf Schalke: "Ich freue mich sehr, zukünftig neben Tim Reichert in der Esport-Abteilung des FC Schalke04 zu arbeiten. Als eine meiner ersten Handlungen auf Schalke habe ich Mitch „ Krepo“ Voorspoels als unseren League of Legend-Head Coach gewinnen können. Mitch wird unser Team für 2018 zusammenstellen und sich um die Entwicklung der Spieler kümmern. Zusätzlich wird er das FC Schalke 04 Esports Content-Team beratend unterstützen und dort seine Erfahrungen als Caster einbringen. Zusammen mit Mitch suchen wir aktuell noch einen starken Strategic Coach, der das Team auf der Bühne repräsentieren wird."

Entwicklung des eSports bei Schalke

Durch die Verpflichtungen von Hans Christian Dürr und Mitch Voorspells will sich Schalke in Sachen eSports noch weiter professionalisieren. Das sieht auch Moritz Beckers-Schwarz (Vorsitzender der Geschäftsführung der FC Schalke 04 Arena Management GmbH) so: "Hans Christian Dürr war unsere Wunschlösung auf dem Posten und wird ein wichtiger Bestandteil der weiteren Entwicklung des Esport auf Schalke sein. Er wird außerdem die zukünftige Integration weiterer Titel verantworten. Tim Reichert leitet von nun an übergeordnet als Chief Gaming Officer die Abteilung und kümmert sich um ihre strategische Ausrichtung".

Für den neuen Head of eSports Christian Dürr stehen vor allem die Fans im Vordergrund: "Das Schalker Management und ich haben für die Saison 2018 ein gemeinsames Ziel: Wir arbeiten an der Grundlage dafür, wie wir unsere Teams zum Erfolg führen können, wollen die Wichtigkeit einer professionell strukturierten Trainingsumgebung und Infrastruktur für unsere Spieler und Mitarbeiter hervorheben sowie eine wertebasierte Kultur im Schalker Esport einführen. Wir glauben an Europa und wollen weiterhin dazu beitragen, dass besonders auch in Deutschland der Esport immer professioneller wird. Außerdem wollen wir uns künftig noch stärker auf unsere Fans konzentrieren und ihnen stets eine Top-Performance bieten".