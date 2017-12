League of Legends - Faker gewinnt Match bei All-Star-Event

League of Legends

vergrößernverkleinern Faker macht keine Gefangenen © Riot Games

Los Angeles - Das All-Star-Event 2017 ist am Freitag gestartet. Europa, Südkorea und Co. treten im Turnier gegeneinander an. Faker hat im kleinen Turnier überzeugt.