Die erste Gruppenphase der OGN Overwatch APEX Season 3 ist beendet und die Teilnehmer der nächsten Runde stehen somit fest. Unter ihnen findet sich auch Team EnVyUs.

Entscheidungsmatch in Gruppe C

Nach den Duellen der letzten Woche war in der ersten Gruppenphase fast alles entschieden. Das einzige Match, in dem es noch um etwas ging, spielte sich in Gruppe C zwischen den zwei punktgleichen Teams MVP Space und CONBOX Spirit ab. Der Gewinner würde in die zweite Gruppenphase einziehen, der Verlierer aus dem Turnier fliegen.

Auf der ersten Map, Nepal, konnte CONBOX Spirit von seinem größeren Heropool profitieren und somit die starken Flank-Kompositionen von MVP Space neutralisieren. MVP zog auf Eichenwalde nach, schaffte es, den ersten Punkt souverän zu halten und glich auf 1:1 aus.

Punkt B auf Temple of Anubis wurde auf beiden Seiten in der Overtime entschieden und beide Male war es CONBOX Spirit, das die entscheidenden Phasen zu seinen Gunsten wenden konnte.

Dorado bot CONBOX die Chance, den Sack zuzumachen und das Team nahm diese auch wahr. Durch einen starken Delay des Teams um Gamsu schaffte es MVP nicht in die dritte Phase der Map, was CONBOX nach dem Seitenwechsel problemlos überbieten konnte.

Die Teilnehmer der zweiten Gruppenphase

Die Tabelle nach der ersten Gruppenphase der OGN Overwatch Season 3 sieht folgendermaßen aus. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe haben sich für die zweite Gruppenphase qualifiziert.

Gruppe A

Lunatic-Hai 3-0 9-3 +6 9P Team KongDoo Panthera 1-2 7-7 0 3P Rogue 1-2 4-7 -3 3P Migthy AOD 1-2 5-8 -3 3P

Gruppe B

AF.Blue 3-0 9-0 +9 9P X6-Gaming 2-1 6-5 +1 6P RunAway 1-2 4-8 -4 3P Team KongDoo Uncia 0-3 3-9 -6 0P

Gruppe C

LW Blue 3-0 9-2 +7 9P CONBOX Spirit 2-1 7-4 +3 6P MVP Space 1-2 5-6 -1 3P Flash Lux 0-3 0-9 -9 0P

Gruppe D