Wer am Montagmittag noch nichts vorhat, in der Münchner Umgebung wohnt und buchstäblich einen Löwenhunger mitbringt, sollte sich um 13.30 Uhr ins Hacker-Pschorr Bräuhaus in München begeben.

Einzige Bedingung für eine kostenlose Verköstigung: Man muss Fan des TSV 1860 München sein.

Wie die Löwen bei der offiziellen Bestätigung des neuen Trainers Vitor Pereira auf ihrer Website bekanntgaben, wird mittags im besagten Lokal gratis aufgetischt.

Im Löwen-Jargon klingt das so: "Im Anschluss daran (an die offizielle Vorstellung des neuen Trainers, d.R.) lädt der TSV 1860 alle Sechzger-Fans zum gemeinsamen Mittagessen mit dem neuen Cheftrainer Vitor Pereira sowie Hasan Ismaik und Peter Cassalette ein."

Da kann man nur einen guten Appetit wünschen...