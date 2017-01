Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet am Sonntag seinen ersten Härtetest der Wintervorbereitung gegen den FC Lugano (18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Aktuell nimmt der neue FCK-Trainer Norbert Meier sein Team im Trainingslager in San Pedro del Pinatar unter die Luppe. Gegen den Tabellen-Achten der Schweizer Super League geht in Südspanien also auch der Kampf um die Stammplätze in die heiße Phase.

Kaiserslautern, 13. der Zweiten Liga, steht zum Rückrundenauftakt am 30. Januar bei Aufstiegsfavorit Hannover 96 (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gleich vor einer hohen Hürde. Im ersten Test schossen Kacper Przybylko und Max Dittgen die Roten Teufel zu einem 2:0-Erfolg gegen den Regionalligisten SV Elversberg.