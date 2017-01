Defensiv-Allrounder Julian Koch (26) verlässt den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und wechselt zu dem vom ehemaligen Bundesliga-Coach Thomas Doll trainierten ungarischen Doublegewinner Ferencvaros Budapest.

Das gab die Fortuna am Sonntag bekannt, über die Ablösesumme gab es keine Informationen.

Koch war im Sommer 2015 vom FSV Frankfurt nach Düsseldorf gekommen, in dieser Saison kam der frühere Dortmunder und Mainzer Bundesliga-Spieler zu zehn Einsätzen. "Julian ist nun mit dem Wunsch an uns herangetreten, in Budapest eine neue Herausforderung anzugehen, bei der er mehr Spielpraxis bekommt", sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel.

Ferencváros Budapest liegt nach 19 von 33 Spieltagen mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze auf Platz vier.

Am Samstag hatte der Klub bereits den Transfer des Abwehrspielers Janek Sternberg (24) von Werder Bremen bekannt gegeben. In Budapest spielen auch die Ex-Bremer Oliver Hüsing und Florian Trinks.