Hannover 96 hat die Tabellenführung in der Zweiten Liga überraschend eingebüßt.

Trotz umstrittener Entscheidungen wollte der Bundesliga-Absteiger die Schuld für die deutliche 1:4 (0:2)-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth aber nicht bei Schiedsrichter Robert Kempter suchen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Müssen uns an die eigene Nase packen"

"Es wäre grundsätzlich schön gewesen wenn der Schiedsrichter richtig entscheidet, wir müssen uns am Ende aber an die eigene Nase packen", sagte 96-Trainer Daniel Stendel bei SPORT1.

Und Torhüter Philipp Tschauner ergänzte bei SPORT1: "Wenn wir besser spielen, sind die Entscheidungen egal."

Die Highlights der Partie in Hattrick - Die 2. Bundesliga ab 22.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Pech hatten die Gäste, dass ein regulärer Treffer von Artur Sobiech wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde (46.). Zudem blieb ein Elfmeterpfiff nach Foul von Marco Caligiuri an Sobiech aus (53.).

Dursun schnürt Doppelpack

Während die Hannoveraner durch die erste Pleite nach acht Spielen ohne Niederlage von Platz eins rutschten, beendeten Serdar Dursun (16. und 64.), Marcel Franke (21.) und Veton Berisha (67.) mit ihren Toren Fürths Serie von drei Spielen ohne Sieg. Dem Ex-Fürther Edgar Prib gelang der Ehrentreffer (87.). (Ergebnisse und Spielplan der Zweiten Liga)

Die Gäste boten vor 8465 Zuschauern im ersten Durchgang eine schwache Leistung. Dursun brachte Fürth mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung. "Vielleicht wird es ja das Tor des Monats", sagte der Torschütze bei SPORT1.

Hannover fehlt Durchschlagskraft

Nur fünf Minuten später erhöhte Franke aus kurzer Distanz nach einer Freistoßflanke von Robert Zulj.

Hannover tat sich zunächst schwer, klare Chancen zu erarbeiten. Der spielbestimmenden Mannschaft von Trainer Daniel Stendel mangelte es in der Offensive in den ersten 45 Minuten an Durchschlagskraft. Fürth kämpfte verbissen und machte die Räume eng.

Im zweiten Durchgang erhöhte 96 den Druck. Doch der Doppelschlag von Dursun und Berisha zerstörte alle 96-Hoffnungen auf einen Punktgewinn.