Erzgebirge Aue hat den zumindest vorläufigen Sprung aus der Abstiegszone der Zweiten Liga verpasst. Zum Auftakt des 20. Spieltags kamen die Sachsen gegen die SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus.

Die rote Laterne droht

Dem Aufsteiger (17 Punkte) droht nach der Punkteteilung am Sonntag gar der Sturz auf den letzten Platz. Fürth, das in der Vorwoche noch den damaligen Tabellenführer Hannover 96 mit 4:1 düpiert hatte, verharrt mit 25 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. (Spielplan/Ergebnisse der 2. Bundesliga)

"Ich bin verärgert, dass wir nicht gewonnen haben, aber nicht enttäuscht, weil meine Jungs alles gegeben haben", sagte Aues Trainer Pavel Dotchev bei SPORT1.

Sein Gegenüber Janos Radoki war ebenfalls nicht zufrieden. "Positiv ist, dass wir hinten zu null gespielt haben, aber ich bin ehrlich: Wir hatten uns hier mehr ausgerechnet. Es ist mir ein Rätsel, warum das nicht geklappt hat", sagte Radoki bei SPORT1.

Nazarov hat die Führung auf dem Fuß

Bei Minusgraden boten beide Mannschaften vor 6500 Zuschauern weitgehend spielerische Magerkost. Die Gäste agierten drei Tage nach dem erwarteten Pokal-Aus gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) zielstrebiger, kamen aber nur zu Halbchancen durch Sebastian Freis (41.) und Sercan Sararer (53.).(Der Ticker zum Nachlesen)

Aue suchte seinen Torjäger Pascal Köpke in der Spitze vergebens, vor allem nach der Auswechslung seines Sturmpartners Albert Bunjaku nach einer Stunde verpufften die Angriffsbemühen der Veilchen lange in der gut organisierten Defensive der Gäste. Erst in der 85. Minute hatte Aue durch Dimitrij Nazarov die Führung auf dem Fuß.