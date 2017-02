Spitzenreiter VfB Stuttgart hat am 20. Spieltag der Zweiten Bundesliga den starken Tabellensechsten SV Sandhausen zu Gast (13.30 Uhr im LIVETICKER und im Radio auf SPORT1.fm). Während die Stuttgarter zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga gehören, liegt die Stärke der Sandhäuser vor allem in der Defensive.

Allerdings muss der VfB auf Benjamin Pavard verzichten. Der 20 Jahre alte Franzose zog sich im Training eine Verletzung am Sprunggelenk zu und fällt wohl zwei Wochen aus.

Offen ist, ob Matthias Zimmermann gegen Sandhausen wieder zur Verfügung steht. Der 24-Jährige nahm nach seinem Bänderanriss bereits am Freitag wieder das Training auf.

Die Schwaben wollen die Spitzenposition in der Zweiten Liga unbedingt behalten: "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Spieler abheben, weil wir zwei Spiele gewonnen haben. Der Hunger auf mehr ist da", sagte Trainer Hannes Wolf.

FC St. Pauli - Dynamo Dresden

Schlusslicht St. Pauli empfängt Dynamo Dresden (13.30 Uhr im LIVETICKER und im Radio auf SPORT1.fm) Der Tabellenletzte aus Hamburg überraschte zuletzt mit einem 2:1-Sieg in Braunschweig und hat damit wieder den Anschluss an das "rettende Ufer" hergestellt und könnte mit einem Sieg die rote Laterne an Aue abgeben.

"Unsere Lebensversicherung bleibt eine stabile Abwehr", gibt St.Pauli-Coach Lienen die Marschrichtung gegen Dynamo vor.

Allerdings hat Dynamo von seinen jüngsten elf Begegnungen nur eine verloren (sechs Siege und vier Unentschieden).

1.FC Union Berlin - Arminia Bielefeld

Nach dem wichtigen 2:1 Sieg gegen die Münchner Löwen gilt es auch für Arminia Bielefeld bei Union Berlin (13.30 Uhr im LIVETICKER und im Radio auf SPORT1.fm) im Abstiegskampf nachzulegen.

Die Heimstarken Berliner sind allerdings seit vier Heimspielen ungeschlagenseit drei Partien unbesiegten Berliner sind seit vier Heimspielen ungeschlagen (zwei Siege und zwei Unentschieden).