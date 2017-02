Hannover 96 will mit einem Sieg im letzten Spiel des 20. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben.

Die Niedersachsen bekommen es am Montag (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit dem VfL Bochum zu tun. In der Liga kamen die 96er zuletzt beim 1:4 gegen Greuther Fürth unter die Räder, unter der Woche zeigten sie beim Aus im DFB-Pokal gegen Erstligist Eintracht Frankfurt (1:2) aber zumindest eine durchaus achtbare Leistung.

"Es ist wichtig, dass wir an die Leistung von Mittwoch anknüpfen. Dass wir wieder deutlich sichtbarer unser Spiel durchbringen", sagte Hannovers Trainer Daniel Stendel vor dem Duell mit Bochum.

Vor dem Gegner warnt er eindringlich: Bochum sei eine Mannschaft, die sich tabellarisch deutlich unter Wert schlage. "Sie haben gegen alle Top-Teams bewiesen, was sie für eine Klasse haben", erklärte Stendel. Bochum ist derzeit Tabellendreizehnter und hat nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

