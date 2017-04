Coach Andre Breitenreiter von Hannover 96 hat seine Schützlinge vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue verbal wachgerüttelt. "Ich war in dieser Woche nicht mit jeder Trainingseinheit einverstanden", sagte der 43-Jährige am Donnerstag.

Der Trip nach Sachsen, so Breitenreiter weiter, sei für ihn eine Reise zu einem Spitzenspiel: "Aue hat sich bemerkenswert gut stabilisiert. Es wird keine leichte Aufgabe für uns, wir müssen das Spiel selbst von Anfang an gestalten."