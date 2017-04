Schlimmer Vorfall im Abstiegsduell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli:

Nach einem Freistoß in der 6. Minute für die Gäste stießen Düsseldorfs Kevin Akpoguma und der Hamburger Bernd Nehrig im Anschluss an ein Kopfballduell heftig zusammen. Beide Akteure gingen zu Boden und mussten minutenlang behandelt werden.

Während Nehrig zumindest von Betreuern gestützt das Feld verlassen konnte, blieb Akpoguma regungslos liegen. Der Innenverteidiger und U21-Nationalspieler (sechs Länderspiele) verließ den Platz mit einer Halskrause auf einer Trage und wurde direkt in Krankenhaus gefahren.

"Unsere Gedanken sind bei Kevin"

Nach der Partie gaben die Düsseldorfer bekannt, dass sich Akpoguma bei der Kollision den ersten Halswirbel gebrochen hat. "Die Diagnose hat uns schockiert. Unsere Gedanken sind bei Kevin", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel.

Akpoguma ist von der TSG Hoffenheim an die Düsseldorfer ausgeliehen. Hoffenheims Manager Alexander Rosen erfuhr in der Halbzeit von der Diagnose des U21-Nationalspielers. "Ich konnte mit seinem Berater sprechen, der mit Kevin gesprochen hat. Es rückt vieles in den Hintergrund, wenn einem Spieler, der ab 1. Juli wieder zum Kader gehört, so etwas widerfährt", sagte Rosen bei Sky nach dem 1:1-Remis der Kraichgauer beim 1. FC Köln.

Für Akpoguma kam Marcel Sobottka in die Partie, bei St. Pauli ersetzte Johannes Flum den verletzten Nehrig, der ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Defensivspieler zog sich eine Einblutung im Kreuzbein-Darmbein-Gelenk zu.

Bitter für St. Pauli: Auch Jeremy Dudziak musste in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt vom Feld. Der 21-Jährige kugelte sich die Schulter aus.