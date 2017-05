Trainer Friedhelm Funkel vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hält den Aufstieg ins deutsche Oberhaus in der kommenden Saison für realistisch: "Wenn es gelingt, die jungen Spieler zu halten und vier oder fünf gute Leute dazuzuholen, dann kann es auch unser Anspruch sein, nächstes Jahr aufzusteigen", sagte Funkel der Rheinischen Post.

In der laufenden Spielzeit blieb der Tabellenzwölfte allerdings weit vom Aufstieg entfernt. Der frühere Bundesligist hatte sich erst am Sonntag, einen Spieltag vor Saisonende in der 2. Liga, mit einem 3:2-Erfolg beim 1. FC Nürnberg so gut wie gerettet.

Dass es in der Klubführung auch Stimmen gibt, die eine Trennung vom 63-Jährigen zum Saisonende befürworten, lässt Funkel nach außen hin kalt: "Wenn das so sein sollte, kann ich es auch nicht ändern. Das ist nicht meine Entscheidung."