Von Hasan Ismaik war nichts zu sehen, zu hören oder zu lesen.

Der Unternehmer aus Jordanien, an dessen Tropf der TSV 1860 München seit Jahren hängt, ist bekannt für sein großes Mitteilungsbedürfnis, doch vor einem der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte, dem Relegations-Hinspiel der Löwen bei Jahn Regensburg (Freitag, ab 18 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER), scheint er auf Tauchstation gegangen zu sein.

Es wirkt ein wenig wie die Ruhe vor dem Sturm.

Abstieg wäre Katastrophe für TSV

Ein Absturz in die Drittklassigkeit würde nicht nur Ismaik, der die angeschlagenen Sechziger mit seinen Millionen am Leben erhält, ins Mark treffen.

Der bereits in die Kritik geratene portugiesische Trainer Vitor Pereira wäre seinen Job los, und eine Mannschaft gäbe es dann nicht: Angeblich nur sechs Nachwuchsspieler haben einen Vertrag für die 3. Liga. Dorthin stieg der TSV 1860 übrigens zuletzt vor 25 Jahren ab - gefolgt aber auch von einem Durchmarsch in die Bundesliga.

Immerhin hat der vom FC Liverpool geholte Geschäftsführer Ian Ayre schon betont, dass sein Vertrag auch bei einem Abstieg Gültigkeit hätte. Auch Ismaik selbst will den Löwen die Treue halten.

50.000 kommen in die Allianz Arena

Ob dieses Bekenntnis bei einem Worst Case nach dem Rückspiel am Dienstag in der Allianz Arena, für das, Stand Donnerstag, bereits an die 50.000 Karten verkauft wurden, weiter Bestand hat? Falls nicht, dürften an der Grünwalder Straße womöglich die Lichter ausgehen.

Seit der Niederlage am letzten Zweitligaspieltag in Heidenheim (1:2) waren sie bei den Löwen deshalb bemüht, halbwegs die Ruhe zu bewahren. Auch Diskussionen um Pereira dämmte Präsident Peter Cassalette zu Beginn der Woche gleich ein.

"Wir stehen alle voll hinter dem Trainer und seinem Team", sagte er, "wir vertrauen ihm und der Mannschaft in den beiden Relegationsspielen. Zu achtzehnhundertsechzig Prozent." Etwas anderes bleibt ihm aber auch nicht übrig.

Angst vor dem Ober-Gau

In Regensburg, so jedenfalls der Eindruck, könnte die Laune kaum besser sein. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga 2013 und dem Sturz in die Regionalliga 2015 ist der Durchmarsch zurück in die zweithöchste deutsche Spielklasse zum Greifen nah.

Beim Gegner malen die Verantwortlichen derweil das Horror-Szenario an die Wand: Ein Abstieg, jammerte Cassalette, wäre der "Ober-Gau", oder, wie Ayre dazu sagte: "Ein Desaster epischen Ausmaßes".

Dazu wäre es fast vor zwei Jahren schon gekommen - aber damals ging es gut: In der Relegation gegen Holstein Kiel rettete nach dem 0:0 im Hinspiel ein Treffer von Kai Bülow in der Nachspielzeit zum 2:1 die Löwen vor dem Abstieg.