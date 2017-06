1860 München hat sich offenbar für einen Zukunftsplan ohne Hasan Ismaik entschieden. Wie die Bild berichtet, glauben die Löwen nicht mehr daran, dass die Bedingungen für die Drittligalizenz fristgerecht erfüllt werden können.

Nachdem in den letzten Tagen der Konflikt zwischen dem e.V. und dem jordanischen Mehrheitseigner immer offensichtlicher geworden war, würde der Klub Ismaik am liebsten loswerden und nächste Saison in der Regionalliga starten.

Grund für den Zwist zwischen Ismaik und den Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt waren Forderungen des Investors, die laut 1860-Führung aus "rechtlichen und organisatorischen Gründen" nicht erfüllbar seien.

Sitzberger äußerte sich bei SPORT1: "Herr Ismaik schreibt fast bei jeder Gelegenheit, dass er den Löwen treu bleiben wird. Aber wir können seine Forderungen nicht erfüllen."

Nun also die Kehrtwende: Dass Ismaik die für die Drittligalizenz nötigen elf Millionen bis Freitagnachmittag um 15.30 Uhr noch überweist, glaubt im Verein niemand mehr. Daher will 1860 die Regionalligalizenz beantragen und dort einen Neuanfang wagen.

Die kolportierte eine Million Euro, die für eine Regionalligasaison fällig wäre, könnten die Löwen wohl stemmen.

Um Ismaik, der via Facebook verkündete, er werde "die Löwen nicht im Stich lassen", die Lust an einem weiteren Engagement in München zu nehmen, gingen die beiden Vizepräsidenten demonstrativ auf Konfrontationskurs mit dem exzentrischen Jordanier.

Einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, die Ismaik "Erpressung" unterstellte, bestätigte der Verein in einer Pressemitteilung.