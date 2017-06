Der TSV 1860 München darf offenbar auf die Rettung hoffen.

Nach SPORT1-Informationen aus Beraterkreisen will Investor Hasan Ismaik bei den Löwen weitermachen und auch die nötige Millionenbürgschaft pünktlich hinterlegen.

Nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga müssen die Münchner bis Freitagnachmittag bei der DFB die Summe von knapp zehn Millionen Euro nachweisen, um die Lizenz für die dritte Liga zu erhalten.

Lizenz nur mit Zahlungen von Ismaik zu erlangen

"Die Lizenz ist nicht zu erlangen, ohne dass es zu weiteren Zahlungen von Herrn Ismaik kommt", hatte Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident und Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes zuvor bei Sky erklärt.

Die nötige Summe will der Jordanier nun offenbar rechtzeitig an 1860 überweisen, so dass ein Sturz in die Regionalliga Bayern doch noch verhindert werden könnte.

Damit wären auch die Pläne des Vereins hinfällig, die Zukunft in der vierten Liga ohne Ismaik anzugehen, mit dem es zuletzt mehrfach zu Zerwürfnissen gekommen war.

Grund dafür waren Forderungen des Investors, die laut 1860-Führung aus "rechtlichen und organisatorischen Gründen" nicht erfüllbar seien.

"Können seine Forderungen nicht erfüllen"

"Herr Ismaik schreibt fast bei jeder Gelegenheit, dass er den Löwen treu bleiben wird. Aber wir können seine Forderungen nicht erfüllen", hatte Vizepräsident Hans Sitzberger SPORT1 erklärt.

Doch auch bei einem Zwangsabstieg in die Regionalliga könnte der Investor laut der Süddeutschen Zeitung als Chef der KGaA die Zukunft des Vereins mitbestimmen - nämlich dann, wenn die KGaA nicht insolvent wäre.

Wie der scheidende 1860-Stürmer Ivica Olic bei SPORT1 verriet, haben die Spieler - entgegen anderslautenden Meldungen - ihre Gehälter pünktlich überwiesen bekommen.

Heißt: Die KGaA ist, zumindest derzeit, nicht insolvent und könnte auch in der Regionalliga unter Ismaiks Führung fortbestehen.