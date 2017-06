Das Rätselraten hat ein Ende: Achim Beierlorzer wird neuer Cheftrainer beim SSV Jahn Regensburg.

Der 49-Jährige folgt Heiko Herrlich, der den Zweitligaaufsteiger nach erfolgreicher Relegation Richtung Leverkusen verlässt.

"Ich freue mich sehr, dass wir Achim Beierlorzer für den SSV Jahn gewinnen konnten. Achim passt zu unserer Spielidee, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Spieler systematisch in ihrer Entwicklung nach vorne bringen kann und steht als Persönlickeit für jene Dinge, die auch den SSV Jahn kennzeichnen sollen: Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit", so Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn.

Beierlorzer war in der Aufstiegssaison von RB Leipzig Co-Trainer unter Ralf Rangnick.