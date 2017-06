Der Countdown läuft: Bis Freitag, 15.30 Uhr, hat Zweitliga-Absteiger 1860 München noch Zeit, beim DFB die nötigen Unterlagen für die Lizenzerteilung einzureichen.

Das Problem: Aktuell fehlen den Löwen rund elf Millionen Euro im Etat, um Grünes Licht für eine Teilnahme an der 3. Liga zu bekommen.

Die kann nach aktuellem Stand der Dinge nur der jordanische Investor Hasan Ismaik bereitstellen. Die Frage ist nur, ob er das auch tut.

Video Ismaik weist alle Schuld von sich

1860 prüft "Handlungsoptionen"

Wie der Verein am Donnerstagmittag nach einer Sitzung des Verwaltungsrates bestätigte, habe Ismaik "sein finanzielles Engagement zur Erfüllung der Lizenzbedingungen bereits im Vorfeld der Relegationsspiele ligaunabhängig an eine Reihe von Forderungen geknüpft, die der Verein aus rechtlichen und organisatorischen Gründen in der gewünschten Form nicht erfüllen kann".

Diese Einschätzung sei den Sechzigern vom Ligaverband bestätigt worden.

Derzeit, so heißt es in dem Statement, prüfen die 1860-Verantwortlichen "alle denkbaren Handlungsoptionen für den Bereich des Profifußballs und befinden sich dazu in engem Austausch mit den klubinternen Gremien und Verbänden".

Ismaik offenbar nicht zu erreichen

Derweil gestaltet sich die Absprache mit Ismaik aktuell offenbar schwierig: Angeblich ist der Investor für die verbliebenen Vereinsverantwortlichen an der Grünwalder Straße derzeit nicht zu erreichen - und das, obwohl den Löwen die Zeit davonläuft.

Am Mittwochabend hatte Ismaik via Facebook erklärt, er habe "die Vereinsseite in den letzten Monaten immer wieder aufgefordert zum Wohle von 1860 zu arbeiten, um die Misswirtschaft sowie den Mangel an Professionalität und Transparenz zu beseitigen. Die Reaktion? Ich bin auf taube Ohren gestoßen. Die unkontrollierten Handlungen dieser Funktionäre haben dem Verein massiv geschadet."

Ob angesichts solcher Aussagen eine gemeinsame Zukunft möglich ist?

Davon unabhängig ist zumindest die Zukunft des Nachwuchsbereiches der Löwen angeblich gesichert: Dieser sei von der Situation im ausgelagerten Profibereich nicht betroffen, teilte der Verein mit.

Unterzeichnet ist das Schreiben im Übrigen von den beiden Vizepräsidenten Heinz Schmidt und Hans Sitzberger. Präsident Peter Cassalette war genauso wie der Geschäftsführer der Profi-Abteilung, Ian Ayre, am Tag des Relegations-Rückspiels gegen Jahn Regensburg von seinem Posten zurückgetreten.