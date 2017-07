Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell der Aufstiegsaspiranten zwischen dem FC Ingolstadt und Union Berlin (Sa., ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Die Ingolstädter gehen als Bundesliga-Absteiger favorisiert in die Partie. Doch die Berliner haben in der abgelaufenen Zweitliga-Saison lange im Aufstiegsrennen mitgemischt und verpassten am Ende als Vierte nur knapp den Sprung in die Bundesliga. Nun möchte das Team von Jens Keller einen neuen Anlauf starten.

Die Ingolstädter sind heiß auf den Start. "Wir spüren in der Mannschaft eine große Lust auf den Start",sagte FCI-Trainer Maik Walpurgis vor der Partie warnte aber vor Union: "Wir wissen, dass uns ein Gegner von großem Kaliber erwartet. Aber wir freuen uns, dass wir zu Hause eine so hohe Messlatte haben. Union hat alle Vorbereitungsspiele gewonnen und sich sinnvoll verstärkt."

In den weiteren Begegnungen empfängt Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 die Spielvereinigung aus Fürth (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und Arminia Bielefeld hat Aufsteiger Jahn Regensburg zu Gast (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).