Fast-Absteiger Arminia Bielefeld bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter oben dabei.

Die Ostwestfalen retteten gegen den 1. FC Heidenheim ein 1:1 (0:0). Nachdem die Arminia vor fünf Wochen noch Tabellenführer war, kommt sie aber etwas außer Tritt. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Julian Börner verhinderte mit einem Kopfballtor in der 78. Minute die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ist dennoch auf fünf Punkte angewachsen. Allerdings ist Heidenheim als 13. mit acht Punkten schlechter dran, der Relegationsrang ist nur einen Zähler entfernt. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Bielefeld dreht Rückstand

Arne Feick (59.) hatte die Gäste in Führung gebracht, zum zweiten Auswärtssieg in Folge nach dem 2:1 beim VfL Bochum vor einer Woche reichte es aber nicht. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Gastgeber waren vor 15.184 Zuschauern auf der Alm in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft, schlugen aber kein Kapital daraus. Heidenheim kam immer besser ins Spiel, das Führungstor fiel allerdings in der stärksten Phase der Gastgeber. Feick traf nach einem Eckball von Marc Schnatterer per Kopf.

Zwei Minuten zuvor hatte Gästekeeper Vitus Eicher mit einer Glanzparade nach einem Distanzschuss von Konstantin Kerschbaumer die Arminia-Führung verhindert. Der verdiente Ausgleich war fast eine Kopie des ersten Treffers: Börner verwertete eine Ecke des eingewechselten Tom Schütz.