Überraschungs-Tabellenführer Holstein Kiel hat zum Auftakt des siebten Spieltages der 2. Bundesliga den Tabellen-Siebten FC St. Pauli zu Gast (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Während die Kieler mit 15 Toren die stärkste Offensive der Liga stellen, haben die Hamburger bislang erst fünf Treffer erzielt und stellen damit den zweitschwächsten Angriff der Liga (Der Spieltag im Überblick).

Nach der bitteren 0:4-Niederlage gegen den FC Ingolstadt strebt der FC St. Pauli nach Wiedergutmachung gegen Kiel. Eigentlich waren die Kiezkicker von Trainer Olaf Janßen gut in die Saison gestartet. Nach sechs Spieltagen trennen die Hamburger und Spitzenführer Kiel nur drei Punkte.

Aufsteiger Kiel hat in der zweiten Saison unter Trainer Markus Anfang erst ein Spiel verloren. Seit dieser 3:4-Niederlage gegen Union Berlin am zweiten Spieltag haben die Störche alle Spiele gewonnen und stehen dank des besseren Torverhältnisses punktgleich mit Darmstadt und Düsseldorf an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga (Die Tabelle im Überblick).

Endspiel für Meier?

Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern, als einzige Mannschaft der Liga noch ohne Sieg in dieser Saison, will am Dienstag gegen Erzgebirge Aue (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) endlich den ersten Dreier einfahren.

Nach nur zwei Punkten aus sechs Spielen und dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz wächst die Kritik an Trainer Norbert Meier.

Die FCK-Verantwortlichen hoffen in dieser schweren Situation, dass es nicht zu einer Trainer-Entlassung kommt. Hoffnung machen die letzten beiden Heimspiele gegen Darmstadt 98 (1:1) und Eintracht Braunschweig (1:1). Nur ein Sieg gegen die Veilchen kann Meier retten. Wenn nicht, wird die Zusammenarbeit beendet, weiß SPORT1.

Außerdem spielen der SV Sandhausen gegen Union Berlin (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) und der MSV Duisburg beim FC Ingolstadt 04 (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).