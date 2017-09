Die Trainersuche bei Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern gestaltet sich schwieriger als erwartet. Am Mittwoch hatte der Verein die Trennung von Norbert Meier bekannt gegeben.

Seitdem ist Sportdirektor Boris Notzon auf der Suche nach einem Nachfolger, der die äußerst heikle Mission Klassenerhalt bei den Roten Teufeln übernehmen will.

Übernimmt Walpurgis?

Ein heißer Kandidat als neuer Cheftrainer in Kaiserslautern war bisher Stefan Ruthenbeck, der im November 2016 bei Zweitligist Greuther Fürth beurlaubt wurde. SPORT1 erfuhr jedoch aus dem Umfeld des 45-Jährigen, dass er nicht Trainer beim FCK wird. Seit diesem Juli arbeitet Ruthenbeck als U19-Coach beim 1. FC Köln.

Ein weiterer Kandidat soll Maik Walpurgis sein. Der ehemalige Trainer von Zweitligist FC Ingolstadt wurde zu Beginn der aktuellen Saison nach drei sieglosen Spielen bei den Schanzern freigestellt. In der vergangenen Saison verpasste Walpurgis trotz guter Arbeit mit dem FCI den Klassenerhalt. Mit ihm beschäftigt sich Lauterns Chefetage.

KSC-Vergangenheit spricht gegen Kauczinski

Ein weiterer Kandidat, der am Betzenberg immer wieder als möglicher Trainer genannt wird, ist der ehemalige Chefcoach des Karlsruher SC, Markus Kauczinski.

Doch SPORT1 weiß, dass die Verantwortlichen in der Pfalz nicht über eine Zusammenarbeit nachdenken. Aufgrund dessen langjähriger Vergangenheit beim ungeliebten Rivalen nehmen die Bosse Abstand von einer Verpflichtung.

Auch der frühere Coach der Würzburger Kickers, Bernd Hollerbach, will erstmal Pause machen, anstatt beim kriselnden FCK einzusteigen. Der 47-Jährige stieg 2016 mit dem Verein in die Zweite Liga auf und diesen Sommer wieder ab. Seitdem ist Hollerbach ohne Job.

Keine Rückkehr von Runjaic

Ein weiterer Fußballlehrer, über den immer wieder spekuliert wurde, ist Kosta Runjaic. Er trainierte die Roten Teufel bereits von 2013 bis 2015 und verpasste mit dem Verein 2015 knapp den Aufstieg.

Der 46-Jährige äußerte sich am Donnerstag bei SPORT1 zu einer möglichen Rückkehr: "Ich hatte eine sehr schöne und in Summe auch erfolgreiche Zeit in Kaiserslautern. Ein Engagement dort kommt für mich aktuell aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage."

Dennoch hofft er auf ein Ende der Krise: "Ich wünsche mir aber, dass der FCK die Kurve bekommt und in der Liga bleibt. Der 'Betze' gehört zum deutschen Fußball und mindestens in die Zweite Liga."

Kaiserslautern liegt nach lediglich zwei Punkten aus sieben Spielen am Tabellenende der 2. Liga. Bis der FCK einen neuer Trainer vorstellt, wird das Training übergangsweise von Manfred Paula, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Roten Teufel, und U19-Trainer Alexander Bugera geleitet.