Zweitligist Jahn Regensburg und sein umstrittener Investor Philipp Schober gehen nach wenigen Monaten Zusammenarbeit wieder getrennter Wege. Wie Schober am Freitag mitteilte, hat er sämtliche Aktien an der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA an ein Immobilienunternehmen (Bauteam Tretzel/BTT) verkauft.

Der Geschäftsführer der Global Sports Invest AG erklärte, dass er damit den Weg für eine Struktur freimachen wolle, wie sie dem Verein vorschwebe. Es handle sich um einen freiwilligen Verkauf, nicht um eine Rückabwicklung des Kaufvertrages.

Schober bei Fans und Klub-Führung umstritten

Schober war bei der Jahn-Führung und vielen Anhängern umstritten, sollte aus dem Verein gedrängt werden. Grund war die aus Sicht des Klubs undurchsichtige Vergangenheit Schobers. Der SSV strebt jetzt den Rückkauf der Anteile an, die Schober erst im vergangenen Sommer von besagtem Unternehmen erworben hatte.

Schober betonte, die "Auseinandersetzungen der letzten Wochen und Monate" seien "in keiner Phase von meiner Seite initiiert" worden. Er habe die rund 90 Prozent Anteile vom damaligen Mehrheitseigner (BTT) auf legalem Wege gekauft. Es sei nie sein Ziel gewesen, "mich in das operative Geschäft einzumischen. Vielmehr wollte ich als Investor einen Beitrag im Sinne einer guten sportlichen und wirtschaftlichen Zukunft für den Fußball in Regensburg leisten".