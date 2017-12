Am Freitagabend sind gleich drei Top-Teams der 2. Bundesliga im Einsatz. Der 1. FC Union Berlin duelliert sich mit dem direkten Konkurrenten FC Ingolstadt um den vierten Tabellenplatz (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die beiden Teams liegen nur einen Punkt auseinander. Union kassierte beim Debüt des neuen Trainers Andre Hofschneider eine 0:1-Niederlage gegen Dresden und wartet damit nun bereits seit vier Partien auf einen Sieg. (Die Tabelle der 2. Liga)

Ingolstadt ist zwar seit drei Spielen sieglos, dennoch sind die Schanzer auswärtsstark. Sie haben keinen ihrer vergangenen fünf Auswärtsauftritte verloren (zwei Siege und drei Unentschieden).

In der Hinrunde gewann Berlin noch mit 1:0. Damals mit dem inzwischen entlassenen Jens Keller auf der Trainerbank.

Auch in Düsseldorf schrillen die Alarmglocken

Zeitgleich ist auch das kriselnde Team von Fortuna Düsseldorf im Einsatz. Nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg ist Düsseldorf auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht und muss am Freitagabend bei Eintracht Braunschweig ran (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

In der Hinrunde trennten sich die beiden Teams am ersten Spieltag mit 2:2 Unentschieden. Danach setzte sich Düsseldorf für einige Zeit an der Tabellenspitze fest.

Auch die Braunschweiger auf Platz elf haben von ihren jüngsten sechs Partien nur eine gewonnen. Dabei gab es vier Unentschieden und eine Niederlage. (Der Spielplan der 2. Liga)