Anzeige

2. Bundesliga: FC Ingolstadt - Braunschweig im LIVETICKER Ingolstadt will Serie fortsetzen / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Der FC Ingolstadt will seine Erfolgsserie gegen Eintracht Braunschweig fortsetzen © Getty Images

Ingolstadt geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit Eintracht Braunschweig - das Team will im achten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.