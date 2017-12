Die Störche lassen Federn: Überraschungs-Aufsteiger Holstein Kiel hat im letzten Spiel des Jahres den Spitzenplatz in der 2. Bundesliga verloren.

Der Herbstmeister unterlag zum Rückrunden-Auftakt 1:3 (0:0) beim SV Sandhausen - vom Durchmarsch in die Bundesliga dürfen die Kieler unterm Weihnachtsbaum dennoch träumen.

Durch die Niederlage hat Kiel einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. (DATEN: Die Tabelle der 2. Liga)

"Die Niederlage bringt uns nicht um", sagte Kiels Trainer Markus Anfang bei Sky: "Wir haben als Aufsteiger eine tolle Hinrunde gespielt."

Zwei Platzverweise in der Schlussphase

Leart Paqarada per Freistoß (58.), Lucas Höler per Foulelfmeter (61.) und Richard Sukuta-Pasu (71.) trafen für die Kurpfälzer, die auf den fünften Platz geklettert sind. Für Kiel war es erst die dritte Niederlage - daran änderte auch das Tor von Dominic Peitz (78.) nichts.

SVS-Profi Tim Kister sah kurz vor Schluss wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (85.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit flog auch noch Kiels Dominik Schmidt mit Gelb-Rot vom Platz. (DATEN: Alle Ergebnisse im Überblick)

Auf dem schwer bespielbaren Boden im Stadion am Hardtwald war von Beginn an Kampf Trumpf. Vor 4829 Zuschauern schenkten sich beide Mannschaften nichts. Echte Torchancen blieben aber Mangelware, das Geschehen spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Kieler den Druck, für einen Treffer vor der Pause reichte es aber nicht. Die beste Chance hatte Patrick Herrmann per Distanzschuss (44.). (TICKER zum Nachlesen)

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber wieder aktiver. Der Doppelschlag innerhalb von drei Minuten kam dennoch überraschend. Zunächst versenkte Paqarada einen Freistoß, dann traf Höler vom Punkt. Sukuta-Pasu schraubte das Ergebnis gegen konsternierte Gäste in die Höhe. Peitz traf per Kopf nach einer Ecke.