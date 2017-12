Die Zeit von Olaf Janßen als Trainer des Zweitligisten FC St. Pauli ist zuende. Nach SPORT1-Informationen wird der Kiezklub am Donnerstag die Entlassung des 51-Jährigen verkünden.

Eine Bestätigung des Klubs stand am späten Mittwochabend zwar aus, allerdings lud der Verein zu einer Pressekonferenz am Donnerstag (9.30 Uhr) ein. Auf dieser will Sportdirektor Uwe Stöver Stellung zur sportlichen Situation beziehen.

St. Pauli ist seit sieben Ligaspielen ohne Sieg, zuletzt waren die Hamburger auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth (0:4) und bei Arminia Bielefeld (0:5) chancenlos gewesen. Janßen hatte zur neuen Saison Ewald Lienen als Trainer in St. Pauli ersetzt.

Als Nachfolger steht der frühere Karlsruher und Ingolstädter Trainer Markus Kauczinski bereit. Das Aus von Janßen wurde bereits am Dienstag in einer Marathon-Sitzung beschlossen.

Lienen gibt sich unwissend

Lienen, inzwischen Technischer Direktor bei den Hanseaten, wollte als Champions-League-Experte bei Sky dazu nicht Stellung nehmen.

"Ich weiß nicht, wie ihr so etwas verkünden könnt, wenn das vom Klub nicht kommuniziert wurde", echauffierte er sich. "Ich weiß von alledem nichts und halte es für unseriös, wenn das verkündet wird, obwohl es keine offzielle Mitteilung des Klubs gibt."

St. Pauli steht aktuell nur auf dem 14. Platz und damit nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.