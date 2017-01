Für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft stehen beim EM-Vorqualifikationsturnier in Lettland die ersten Pflichtspiele ihrer Geschichte an.

SPORT1 zeigt die Spiele gegen Armenien am Donnerstag, 26. Januar, live ab 15.15 Uhr, und gegen Gastgeber Lettland am Freitag, 27. Januar, live ab 18.15 Uhr im Free-TV.

Die Partie gegen Estland läuft am Sonntag, 29. Januar, ab 12.50 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de, Highlights gibt es zudem am Sonntag, 29. Januar, ab 20.15 Uhr in einer ausführlichen Zusammenfassung im Free-TV.

Moderatorin Nele Schenker wird in Riga live vor Ort sein, Michael Birk und Nico Seepe kommentieren die Matches. Bereits im Herbst zeigte SPORT1 die beiden ersten offiziellen Länderspiele Deutschlands, jetzt werden die EM-Vorqualifikationsspiele präsentiert.

Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1: "Die Futsal-Nationalmannschaft auf ihrem Weg zur Europameisterschaft begleiten zu können, weckt bei uns viel Vorfreude. Die Zuschauer haben bereits die Übertragung der ersten beiden Futsal-Länderspiele sehr gut angenommen, jetzt wollen wir gerne diese Erfolgsgeschichte fortschreiben."

SPORT1 begleitet DFB-Team auf dem Weg zur EM

Die Futsal-Nationalmannschaft hat am 30. Oktober und 1. November ihre ersten beiden offiziellen Länderspiele bestritten und gegen England gleich einen starken Eindruck hinterlassen.

In Hamburg besiegte Deutschland die "Three Lions" in der vielbeachteten Premiere mit 5:3, ehe das zweite Länderspiel 3:3 endete. Das Team von Bundestrainer Paul Schomann hofft jetzt auf den ersten Schritt in Richtung Qualifikation zur Futsal-EM 2018 in Slowenien, an der insgesamt zwölf Mannschaften teilnehmen werden.

Bundestrainer Schomann: "So teuer wie möglich verkaufen"

"Wir möchten uns so teuer wie möglich verkaufen. Wenn dann noch ein Erfolg herausspringt, wäre es eine super Sache", sagte Schomann im Gespräch mit SPORT1. "Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Spiele mit zu hohen Erwartungen aufzuladen. Aber natürlich wäre es sehr positiv, wenn die Spiele, ähnlich wie die Duelle gegen England, erfolgreich verlaufen würden. Das würde dem deutschen Futsal noch einmal einen Schub geben."

Für das große Ziel Europameisterschaft muss Deutschland das Turnier in Riga gewinnen und würde sich dann in der Hauptrunde im April in Rumänien beweisen. Dort würde es gegen den Gastgeber sowie Finnland und Portugal gehen. Mit Platz 1 wäre Deutschland direkt für die EM qualifiziert.

Die kommenden Sendetermine im Überblick: