Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft muss um die Teilnahme an der Europameisterschaft zittern. Gegen Lettland steht in der EM-Qualifikation ein wichtiges Spiel an (Freitag, ab 18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Nach dem 4:2-Sieg der Letten über Estland steht der Gastgeber auf Platz zwei, Deutschland belegt nach der 3:5-Niederlage gegen Armenien den letzten Platz.

Die deutsche Mannschaft braucht gegen Lettland, das als Favorit in die Qualifikation gestartet ist, unbedingt einen Sieg, um noch Chancen auf die EM zu haben.

Aus der Vierer-Gruppe qualifiziert sich nur der Erste für die letzte Qualifikationsrunde vor der Europameisterschaft.

Armenien - Deutschland 5:3 (3:3)

Lettland - Estland 4:2 (0:1)

Sp S U N T P

1. Armenien 1 1 0 0 5:3 3

2. Lettland 1 1 0 0 4:2 3

3. Estland 1 0 0 1 2:4 0

4. Deutschland 1 0 0 1 3:5 0